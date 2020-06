Marc de Hond openhartig over naderende dood in zijn laatste interview

Slechts twee weken voor zijn overlijden heeft Marco de Hond nog een laatste interview gegeven aan de Volkskrant. In het interview is hij bijzonder openhartig over de naderende dood, zijn nagedachtenis én de boodschap die hij aan zijn kinderen en anderen wil meegeven.

Volgens schrijfster en journaliste Antoinnette Scheulderman nam Marc de Hond zelf vlak voor zijn dood contact met haar op, met het verzoek een afscheidsinterview te doen onder embargo.

Zware antibiotiakuur

Als Antoinette een week later bij hem op bezoek gaat, is het volgens haar duidelijk te zien dat het niet goed met hem gaat. “Hij praat langzaam, zoekt geregeld naar woorden. Door een infuus dat van zijn bovenarm tot aan de ader boven zijn hart loopt, krijgt hij een zware antibioticakuur toegediend, en om de vier uur slikt hij paracetamol om zijn temperatuur constanter te houden. Hij zegt: ‘Omdat ik een stoma heb, kan ik naar mijn urine kijken. Dus ik lig gewoon te wachten tot die een lichtere kleur krijgt. Als dat gebeurt, slaat de antibiotica aan. Als het niet aanslaat, is het misschien toch de kanker die niet meer tegen te houden valt, en kan het snel zover zijn.”

“Vrij oneerlijk”

Dat het echter zo snel zou gaan, had Marc niet verwacht. “Mijn arts begon in januari 2019 al over de mogelijke palliatieve zorg die ik nodig zou hebben indien de behandeling niet zou aanslaan, maar ik wilde daar niet eens aan denken. Als ik naar mijn kinderen keek, visualiseerde ik mezelf nog bij hun diploma-uitreikingen, bij hun huwelijken, bij de geboortes van hún kinderen. Een andere uitkomst was voor mij onacceptabel. En eigenlijk is dat nog steeds zo, en vind ik het allemaal vrij oneerlijk, maar het leven ís nou eenmaal oneerlijk.”

Discodansen met het gezin

Dat hij de verjaardag van zijn zoontje op 31 juli niet meer zal halen, valt hem zwaar. “Ik had heel erg gehoopt het nog een paar jaar langer vol te houden, alleen al voor hem. De kans is groot dat hij geen actieve herinneringen aan zijn vader zal hebben. Maar gelukkig heb ik inmiddels genoeg filmpjes gemaakt waarop hij kan zien hoe ontzettend veel ik van hem hield. En dat we elke avond voordat hij en zijn zus naar bed moesten met het hele gezin gingen discodansen.”

Belangrijke boodschap

Op de vraag wat voor boodschap hij zijn kinderen en anderen wil meegeven, is hij duidelijk: “Mijn boek heet niets voor niets Licht in de tunnel. Als er iets naars gebeurt, moet je niet wachten tot zo’n rotperiode voorbij is omdat pas daarná het leven weer leuk wordt. Je moet proberen om je leven ook leuk te maken tíjdens die zwarte periode. Daarom heb ik Remona tijdens mijn eerste chemokuur ten huwelijk gevraagd, zijn we steeds als ik me even goed voelde in eigen land op vakantie gegaan, hebben we de bruiloft groots gevierd en heb ik een feestelijk afscheidsetentje voor mijn blaas georganiseerd. Als je zelf de lichtjes in de tunnel ophangt, verdrijf je het duistere gevoel en is er alsnog licht.”

Marc de Hond overleed op 3 juni aan de gevolgen van kanker. Ter nagedachtenis aan hem schreef Ebru Umar deze mooie column.

