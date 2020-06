Presentator en cabaretier Marc de Hond overleden

Presentator, cabaretier en rolstoelsporter Marc de Hond is woensdag overleden aan de gevolgen van kanker. De begrafenis vindt donderdag in besloten kring plaats, zo laat woordvoerder Merel Ooms namens de familie aan RTL Boulevard weten.

De zoon van opiniepeiler Maurice de Hond werd 42 jaar.

Strijd tegen kanker

In 2002 werd er bij Marc al een een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. Door complicaties tijdens de spoedoperatie belandde hij destijds in een rolstoel. Op eerste kerstdag 2018 maakte Marc bekend dat er wederom een kwaadaardige tumor bij hem was ontdekt, ditmaal in zijn blaas. Hij kreeg chemotherapie en zijn blaas moest worden verwijderd. Maar de ingrepen mochten niet baten, want woensdag overleed de alleskunner aan de gevolgen van de kanker.