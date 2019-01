Marc de Hond vraagt z'n vriendin op een héél speciale manier ten huwelijk

Presentator en theatermaker Marc de Hond heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Op Facebook deelt hij een filmpje van het speciale moment.

Zijn vriendin Remona dacht gewoon gezellig een avondje naar de show van Jochem Myjer te gaan donderdag, maar deze avond liep wat specialer af dan ze van tevoren dacht.

Rolstoel

Aan het einde van de cabaretvoorstelling van Jochem Myjer in een vol Carré riep Jochem zijn collega Marc de Hond bij zich. Hij vertelde dat hij en Marc dezelfde operatie hebben gehad aan hun rug. Bij Jochem is de operatie goed verlopen, bij Marc is dat toen fout gegaan waardoor hij nu in een rolstoel zit.

Op z’n knieën

En dan blijkt ‘ie met kerst ook nog eens een tumor in zijn blaas te hebben, waardoor hij zijn tournee moest cancellen. “Toen dacht ik: Wat kan ik doen om hem een steuntje in de rug te geven?”, legde Jochem aan het eind van zijn voorstelling uit. Hij riep Marc het podium op en een vol Carré gaf hem een oorverdovend applaus. Maar dat was natuurlijk niet de echte reden waarom Marc het podium op werd geroepen, want ook Remona mag het podium op komen. Met een bijzonder reden. “Nou, op je knieën is een beetje lastig”, grapt Jochem. Maar zo lief als ‘ie is ging Jochem in plaats van Marc even op z’n knieën.

Ja!

“Oh god, ze gaat al huilen…”, lacht Marc. “Lieverd, ik hou van je. Ik wil heel graag oud met je worden. Wil je met me trouwen?” Remona antwoordde natuurlijk volmondig ‘ja’ en het hele publiek begon gelijk te juichen. Wat een mooi moment! Wanneer het stel gaat trouwen is nog niet bekend. De presentator en comedian ondergaat op dit moment een chemokuur vanwege de tumor in zijn blaas. “In het ideale scenario gaan we de datum plannen zodra ik hersteld ben.”

Gezinnetje

Marc en zijn toekomstige vrouw Remona leerden elkaar kennen op trainingscentrum Papendal, waar hij trainde als rolstoelbasketballer van het Nederlandse team en zijn als atlete op de zevenkamp. Het stel is inmiddels alweer acht jaar samen en hebben twee kinderen: Oliver (1) en James (5 maanden).

