Marc de Hond deelt prachtige foto's van huwelijk: "Het was de perfecte dag"

Marc de Hond (42) is zaterdag in het huwelijksbootje gestapt met oud-atlete Remona Fransen (34). Dat maakt de presentator en theatermaker zondagmiddag op Facebook bekend.

Ook deelt hij een paar stralende trouwfoto’s.

Alleen maar liefde

“Just married met Remona de Hond-Fransen! Het was de perfecte dag, vol LIEFDE. Een avond vol lampjes in de tunnel. Let’s grow old together”, schrijft Marc op Facebook bij de trouwfoto’s. Begin dit jaar vroeg hij zijn Remona op speciale wijze ten huwelijk, namelijk tijdens een show van Jochem Myjer in Carré. De ceremonie vond zaterdag plaats in de Koepelkerk in Amsterdam.

Kijk nou, wat een pláátje die twee:

Gedeelde passie

Marc en Remona ontmoetten elkaar jaren geleden in trainingscentrum Papendal. Marc trainde daar destijds als rolstoelbasketballer voor het Nederlands team en Remona trainde in hetzelfde centrum als atlete voor de zevenkamp. Het stel heeft twee kinderen: Livia en James. We wensen het kersverse bruidspaar heel veel geluk samen!

