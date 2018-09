Marc van der Linden ziet opvallende gelijkenis tussen Prins Constantijn en Prins Bernhard

Als Koninklijk Huis-deskundige weet Marc van der Linden vaak leuke feitjes over het koningshuis op te sporen. Zo zag hij vandaag ineens een opvallende gelijkenis tussen prins Constantijn der Nederlanden en zijn grootvader Bernhard van Lippe-Biesterfeld, de vader van Beatrix.

Dit deelde hij dan ook met zijn mede-geïnteresseerden in de royals op Instagram. “Prins Constantijn lijkt steeds meer op zijn grootvader prins Bernhard (1911-2004)”, schrijft hij. “Kostte me uren zoeken maar wist dat ik ergens de foto’s had die dat zouden bewijzen, helemaal nu de broer van de koning een nieuwe look heeft, getuige de foto’s op diens Twitter.”

Nieuwe look

Willem-Alexanders broertje lijkt inderdaad zijn oude snit en bril te hebben ingeruild voor een exemplaar dat meer op die van zijn grootvader Bernhard lijkt. “Grote vraag: wist Constantijn van Oranje dat zijn grootvader deze look ook ooit had? Want weinigen zullen in linkerfoto prins Bernhard herkennen”, vraagt Marc zich af.

Daar wordt dan ook volop op gereageerd maar de meningen zijn verdeeld. Zo stelt iemand: “Ik vind Prins Constantijn enorm veel van zijn vader weg hebben, meer dan van zijn opa. Ook zijn scherpe, gevatte gevoel voor humor. Als je de jeugdfoto’s van Constantijn en de huidige foto’s van Claus-Casimir naast elkaar legt, vind ik die twee ook weer enorm veel op elkaar lijken.” Een andere Instagrammer denkt daar anders over: “Nou inderdaad zeg! Één gezicht. Wat leuk om te zien! Goeie nieuwe look trouwens 😍”

“Als je prins Constantijn hoort praten klinkt hij precies als zíjn vader. Bijna griezelig. Baard staat hem perfect. Evenals bij Koning Willem-Alexander trouwens”, merkt nog iemand op.

Bron & beeld: Instagram & ANP