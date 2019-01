Marc de Hond dag na huwelijksaanzoek in ziekenhuis opgenomen

Een ontzettende tegenslag voor theatermaker Marc de Hond. Hij en zijn verloofde Remona konden niet lang nagenieten van het huwelijksaanzoek.

Marc is namelijk erg ziek: hij ondergaat momenteel een chemokuur vanwege een kwaadaardige tumor in zijn blaas.

Een dag na het huwelijksaanzoek werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Hij voelde zich niet goed en de 41-jarige vader had hoge koorts. Samen met oud-atlete Remona Fransen (33) heeft hij twee kinderen. Dochter Olivia is 2 jaar en zoon James werd in augustus geboren.

Afwachten

Het stel heeft nog geen datum geprikt voor de grote dag. “In het ideale scenario gaan we de datum plannen zodra ik hersteld ben”. In december werd bekend wat hem mankeert. “Er waren aanwijzingen dat er iets niet goed was. Maar kanker viel ons wel heel rauw op het dak”, zei hij toen.

Marc is de zoon van Maurice de Hond. In 2002 had hij een tumor in zijn ruggenmerg en hij werd hier toen voor geopereerd. Omdat er zenuwen werden geraakt, raakte hij deels verlamd. Daarom zit hij nu in een rolstoel.

Wij wensen hem in deze tijd alle sterkte en gezondheid toe.

