Marc-Marie en Dries Roelvink halen flink naar elkaar uit in DWDD

Marc-Marie Huijbregts en Dries Roelvink hebben vlak voor het einde van de uitzending van ‘De Wereld Draait Door’ nog even voor een flink ongemakkelijk moment gezorgd. Tafelheer Marc-Marie sprak zijn ongenoegen uit over de columns van de zanger op NPO Radio 1, waarop Dries besloot om even flink naar Marc-Marie uit te halen…

De spanning was om te snijden en dat viel de kijkers thuis ook op.

Opvolger Eva Jinek

In de uitzending van vrijdagavond schoven Merel Westrik, Krista en Marcelle Arriëns, Sven Kockelmann, Dries Roelvink en Marc-Marie Huijbregts (als tafelheer) aan. Toen Van Nieuwekerk vroeg wie Eva Jinek moest opvolgen op de late avond van NPO 1 waren de meningen verdeeld. Al was iedereen het over één ding zeker: namelijk dat er chemie tussen het toekomstige duo moest zijn.

Kritiek op columns

Vlak voordat de discussie tot een einde kwam, besloot Dries om tafelheer Marc-Marie nog even uit zijn tent te lokken. “Hij is ook een enorme fan van mijn columns”, wees de zanger naar de tafelheer, die meteen een flinke snauw uitdeelde. “Nee, die vind ik verschrikkelijk. Ik zeg het ook zo hoor: ja, ik vind het verschrikkelijk omdat ik elke keer denk: elke dag Dries Roelvink wat ie van Syrië vindt. Dan zet ik de radio af.”

“Niet geschikt als sidekick”

Toen Matthijs Dries vroeg om een reactie, greep hij die kans met beide handen aan. “Het is jouw sidekick. Ik vind hem absoluut niet geschikt als sidekick voor een talkshow. Je wil de lachers op je hand krijgen, maar je voegt niets toe”, waarop de tafelheer een tikkeltje beledigd ‘oh, nou, dank je wel, top’, uitriep.

Reacties Twitter

Dat de sfeer er niet bepaald beter op werd, viel ook de kijkers thuis op. Al waren de mening over wie er gelijk had nogal verdeeld:

En voor ik ga slapen wil ik nog even gezegd hebben dat je wel degelijk iets toevoegt @MarcMarieH #dwdd — Trijneke Stuit (@trijn73) November 29, 2019

Helemaal eens met @ikbendries, begrijp ook niet waarom dat piepkuiken🐣 bijna elke week aan tafel zit #dwdd — Theo A (@19ta61) November 30, 2019

De held van de avond is toch wel….. (tromgeroffel…)…. ….. #DriesRoelvink! Serieus. Heel goed aan het slot van #dwdd Marc-Marie Huibregts aangepakt. MMH heeft voor de eerste keer in z’n leven tegenspraak gekregen. — Jerry Helmers ©™ (@JerryHelmers) November 29, 2019

Marc Marie is juist een hele goede side dick #dwdd — Jim LeBean (@JimLebean) November 30, 2019

Ik hoorde Dries Roelvink net zeggen dat Marc-Marie niets toevoegt. Ik moest lachen #dwdd — Chris Klomp (@chrisklomp) November 29, 2019

Het dedain waarmee Marc Marie Dries een paar weken geleden wegzette als tokkie op de radio was beneden alle peil. Dries countert terug. Wat voeg jij eigenlijk toe🤣 #DWDD — Maarten van Zanten (@OSsochi) November 29, 2019

Bron: De Wereld Draait Door, Twitter. Beeld: ANP