Marc van der Linden lag in coma: “Ik ben gevonden door mijn moeder”

Vorige maand werd bekend dat royaltyverslaggever Marc van der Linden (50) deze zomer langere tijd in het ziekenhuis heeft gelegen. Hij wilde eerst niet zeggen waarvoor, maar maandagavond in de uitzending van RTL Boulevard heeft hij toch zijn verhaal gedaan.

In juli verdween Van der Linden van de buis en werd duidelijk dat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Inmiddels gaat het weer goed met hem, maar zijn toestand was kritiek.

Gevonden op de grond

In augustus vertelde hij in het programma: “Ik heb een nierziekte en die ging mis, daarvoor heb ik in het ziekenhuis gelegen. Voor de rest ga ik het lekker privé houden.” Toch vroeg presentatrice Marieke Elsinga maandagavond opnieuw naar zijn gezondheid.

Hij reageerde: “Het was een ontsteking die steeds terugkwam, dat heet wondroos. Het was heel hardnekkig. Ik ben door die ontsteking heel raar gevallen en buiten westen geraakt. Ik heb 8 uur op de grond gelegen voordat mijn moeder mij vond.”

Bloedvergiftiging

Hij is daarna naar het ziekenhuis gebracht. “Ik ben daar best snel in een coma geraakt en toen heb ik bloedvergiftiging gekregen”, legde hij uit. “Voor de familie was het heel zwaar, die kregen te horen dat het echt heel slecht met me ging.”

Hij heeft daar zelf weinig van meegekregen. Nadat hij uit coma kwam en van de intensive care mocht, had hij een delier. “Ik zat nog echt in een waan. Ik heb gesprekken gevoerd met mijn moeder waar ik niks van kan herinneren. Ik vastgebonden op een bed omdat ik ook elke keer alle infusen lostrok.”

Ondertussen is Marieke Elsinga in de uitzending vooral erg verbaasd dat hij zo fit oogt. Van der Linden verteld daarover dat hij relatief snel weer op de been is gekomen door de hulp van een paar goede vrienden die hem bijstonden én door zijn eigen doorzettingsvermogen.

