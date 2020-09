Koningshuisverslaggever Marc van der Linden rouwt om een goede vriend van hem die is overleden. De twee kenden elkaar al langer dan dertig jaar.

Op Instagram plaatste Marc een foto van hem en zijn vriend met daaronder een emotionele tekst: “RIP Lieve, grappige, onverwoestbare, trouwe Arthur aka @papi.madrid. Meer dan dertig jaar geleden leerde ik je kennen in de Havanna in Amsterdam waar je in een witte bontjas en je mooie ogen en bos met donkere krullen met je grote bek ruzie maakte met bijna iedereen. Maar niet met mij”, schrijft hij.

Sterfelijkheid

“In de dertig jaar dat ik je gekend heb, heb ik vooral met je gelachen. In Amsterdam, Los Angeles en Barcelona. Pas nog, nadat ik uit het ziekenhuis kwam, spraken we over geconfronteerd worden met je eigen sterfelijkheid. En heel serieus maar we eindigden gierend van het lachen toen bleek dat we allebei dezelfde persoon ontmoet hadden. We spraken dat we elkaar wéér snel moeten zien. Dat gaat nooit meer gebeuren helaas. Ik ga je missen, maar je bent onvergetelijk. T.N.Ts.B.H”, met deze woorden sluit de koningshuisverslaggever zijn bericht af.

Marcs volgers wensen hem veel sterkte toe. Onder andere William Rutten, Olcay Gulsen en Justine Marcella condoleerden hem met dit grote verdriet.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress.