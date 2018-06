Marc van der Linden vertelt hoe hij echt begon met zijn grote afvalrace

Marc van der Linden heeft een flinke afvalrace achter de rug. De royaltydeskundige viel 120 kilo af en vertelt in een interview eindelijk meer over de manier waarop hij afscheid nam van de kilo’s.

Marc deelde op Instagram vandaag een foto van zichzelf van vijf jaar geleden en nu. Bij de indrukwekkende transformatie schrijft hij: “Op een bepaalde leeftijd moet je een keuze maken. Maar afvallen betekent wel dat je rimpels krijgt.” Ook noemt hij zijn afvalrace een verandering voor de rest van zijn leven.

Knop omzetten

Marc woog 205 kilo en inmiddels ziet hij een getal tussen de 91 en 93 kilo op de weegschaal staan. Dat gebeurde allemaal nadat hij in 2013 besloot om uit te gaan zoeken waarom hij al die jaren zo dik was. “Uiteindelijk duurde het nog twee jaar voordat ik daadwerkelijk met afvallen ben begonnen, de knop kon omzetten”, zegt hij daarover tegen het AD.

Wetenschappelijke studie

Hoe hij uiteindelijk zoveel af is gevallen, heeft hij tot nu toe nooit verteld. Een maagverkleining is het niet, maar in dit interview vertelt hij dat hij met een “bijna wetenschappelijke studie” ontdekte waar het probleem zat. Marc is op dit moment bezig met een boek waarin hij alles tot in detail uit zal leggen. Duidelijk is wel dat het een combinatie was van “eten, een druk bestaan, mijn privéleven en erfelijke aanleg.” Maar Marc wil daarnaast ook duidelijk maken dat hij ondanks zijn gewicht altijd al best gezond at. “Vet blijft een merkwaardig, zelfregulerend ‘orgaan’. Het kan groeien, maar ook slinken. Vet verbannen uit je leven? Onmogelijk! Je lichaam heeft het nodig om te kunnen functioneren.’’

Het hele interview met Marc lees je op de website van het AD.

