Marc van der Linden vertelt voor het eerst waarom hij in het ziekenhuis lag

Toen vorige maand bekend werd gemaakt dat Marc van der Linden langere tijd in het ziekenhuis had gelegen, wilde hij niet zeggen waarvoor. De journalist heeft nu echter toch aan RTL Boulevard laten weten wat er precies aan de hand was.

In een interview laat Marc weten dat hij last had van complicaties van een nierziekte: “Het was kantje boord,” zo vertelt hij.

“Geen corona”

“Ik ben echt heel ziek geweest”, zo vertelt Marc. “Het was geen corona, ook geen buikwandcorrectie, dat zijn de meest gestelde vragen. Ik heb een nierziekte en die ging mis, daarvoor heb ik in het ziekenhuis gelegen. Voor de rest ga ik het lekker privé houden.”

“Erg geschrokken”

Hoewel hij er verder weinig over kwijt wil, geeft hij wel aan dat hij heel erg geschrokken is van de situatie. “Want het is echt bijna kantje boord geweest. Mijn familie is ook geschrokken. Maar sinds ik thuis ben, herstel ik heel snel. Het gaat nu hartstikke goed met me.”

Dankbaar

De royaltyverslaggever liet eerder in een post op Instagram weten dat hij erg dankbaar is voor de zorg die hij in het VU medisch centrum Amsterdam kreeg. “Dank voor de ontelbare hartverwarmende berichten naar aanleiding van het feit dat ik in het VU was opgenomen. Dank ook aan de zorg die ik daar kreeg en die er voor gezorgd heeft dat ik er überhaupt nog ben. In mijn hoofd ben ik helemaal de oude, maar lichamelijk moet ik nog wat herstellen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Marc van der Linden (@marcvanderlindenm) op 27 Jul 2020 om 3:10 (PDT)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: iStock