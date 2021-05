Marco Borsato (54) is weer aan het daten met zijn ex-vrouw Leontine (53), van wie hij vorig jaar scheidde. Dat onthulde hij toen hij woensdag te gast was bij een radio-programma.

Marco was te gast in De 538 Ochtendshow met Frank Dane waar hij aan de tand werd gevoeld over zijn liefdesleven.

Frank vroeg of er sprake is van enige ontwikkeling in de relatie tussen hem en Leontine. Daarop antwoordde de zanger: “Laten we zeggen: het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje”.

Hoop op verzoening

Wat dat precies inhoudt, wil Frank weten. “Dat betekent zoveel als dat het is. Dat we af en toe gewoon leuke dingen doen. We zien wel waar het schip strandt, we laten de vorm los.” Of Marco’s intentie is dat de twee weer bij elkaar komen? “Dat hoop ik natuurlijk, maar dat weet ik niet”, aldus de zanger.

Hart is bezet

De 538-sidekick Jelmer Gussinklo wil van Marco weten of zijn zus, die groot fan is van de zanger, misschien nog kans bij hem maakt. Daarover is Marco duidelijk: “Mijn hart is bezet”.

Scheiding

In februari 2020 maakten Marco en Leontine bekend dat hun huwelijk na 22 jaar op de klippen was gelopen, nadat de zanger diverse keren een scheve schaats heeft gereden.

Liefde voor Leontine

In Linda’s Wintermaand gaf Marco een eenmalig interview over zijn affaires. Tijdens dit interview liet Marco al weten dat hij nog veel van Leontine houdt, ze in zijn hart zit en dat hij niet openstaat voor een nieuwe liefde. Dat bleek ook toen Marco afgelopen Valentijnsdag liet weten dat Leontine nog altijd zijn valentijn is én toen hij zijn scheiding met Leontine onlangs in een gesprek met William Rutten de grootste fout van zijn leven noemde.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: BrunoPress.