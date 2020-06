Marco Borsato en Lil Kleine mogen niet terugkeren als coaches in 'The Voice'

Zaterdagavond maakte RTL Boulevard bekend dat Marco Borsato niet terug mag keren als coach in het RTL-programma The voice kids.

Hetzelfde geldt voor Lil Kleine die niet meer te zien zal zijn in de volwassen versie van The voice.

The voice kids

Eerder schreven we al dat Ilse DeLange, Ali B en Sanne Hans (Miss Montreal) te zien zullen zijn als coaches in het 10e seizoen van The voice kids. Toen dit nieuws naar buiten kwam, werd al druk gespeculeerd of Ilse dan Marco zou vervangen. Nu blijkt dat dit klopt. Vrijdagavond verving Ilse Marco al bij de finale van het 9e seizoen van The voice kids.

The voice of Holland

Bij de volwassen versie van het progamma, The voice of Holland, zullen Anouk, Waylon en Ali B volgend seizoen te zien zijn als coaches. Lil Kleine stopt ermee. Of de ruzie die hij vorig seizoen had met mede-coach Anouk daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Ook is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress