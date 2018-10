Zet je tent maar op: Marco Borsato lijkt groot nieuws bekend te gaan maken

Marco Borsato geeft regelmatig concerten, maar veel fans wachten nog steeds op een grote stadiontour die hij vijftien jaar geleden voor het laatst deed.

Nu lijkt er goed nieuws te zijn…

Marco B en Ali B

De concerten van Marco Borsato in De Kuip zijn voor veel fans onvergetelijk geweest. Veel mensen herinneren zich vooral het moment dat hij optrad met rapper Ali B in 2004. Samen zongen ze Wat zou je doen voor War Child (‘Twee vingers in de lucht, kom op kom op!’). In dat jaar verkocht Marco het stadion zes keer uit en was toen de eerste zanger die dit zo vaak deed. Die concerten zijn inmiddels al bijna vijftien jaar geleden en na deze reeks stond Marco niet meer in De Kuip.

Concertreeks

In de jaren na deze concertreeks stond Marco nog wel in verschillende stadions, maar deze waren niet zo groot als De Kuip, waar meer dan 50.000 mensen in kunnen. Daar lijkt Marco nu verandering in te gaan brengen. De zanger werd vandaag namelijk gespot in het Rotterdamse stadion. Hij stond midden op het veld met borden met daarop teksten van zichzelf, De Kuip en nog een ander logo. Dit zou het logo van een nieuwe concertreeks kunnen zijn, waarschijnlijk in de zomer van 2019. Het nieuws is nog niet bevestigd door het management van de zanger, maar wij bereiden ons vast voor de kaartverkoop.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.