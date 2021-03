Marco Borsato: “Het jokken heeft meer schade aangericht dan het feit zelf”

Vanavond schuift Marco Borsato aan bij Linda de Mol om voor het eerst te praten over zijn veelbewogen privéleven, maar wat veel mensen niet weten, is dat hij vrijdag ook al een boekje heeft open gedaan tegenover de Privé. In een exclusief interview met Evert Santegoeds is de zanger bijzonder openhartig over wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld.

De zanger laat weten dat hij nóóit meer terug wil gaan naar de oude situatie. “Ik heb met mezelf afgesproken: ik ga nooit meer vreemd.”

Affaire Iris de Hond

Marco Borsato en Leontine gingen vorig jaar na een huwelijk van 22 jaar uit elkaar. Een jaar voor de breuk gaf de zanger toe dat hij Leontine jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris de Hond. De affaire tussen de twee zou hebben plaatsgevonden rond het faillissement van ‘The Entertainment Group’, de productiemaatschappij waarvan Marco mede-eigenaar was, in 2009.