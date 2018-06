Marco Borsato over zieke moeder Mary: "Ze is nog niet uit de gevarenzone"

Marco Borsato maakt zich zorgen om zijn moeder. Mary (72) heeft namelijk nog steeds last van een serieuze infectie aan haar schouder. De bacterie wil maar niet uit haar lijf.

“Ze is nog steeds heel erg ziek”, laat de zanger aan RTL Boulevard weten. “We hopen dat het goed gaat, maar ze is nog niet uit de gevarenzone.”

Complicaties

In april brak Mary haar schouder toen ze viel in haar bruidsmodezaak in Alkmaar. Ze moest hiervoor meerdere keren onder het mes en haar schouder is toen vastgezet met schroeven. Deze schroeven zijn ook weer operatief verwijderd, maar daardoor is er nu een ‘serieuze infectie’ ontstaan. En die zorgt voor vervelende complicaties. “En daar heeft ze nu nog de naweeën van”, vertelt haar zoon.

Gelukkig is ze nu weer thuis en wordt ze goed verzorgd, maar alsnog maakt Marco zich zorgen om zijn moeder.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram