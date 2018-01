Het is een vervelende dag voor zanger Marco Borsato.

Het is vandaag precies 9 jaar geleden dat zijn vader is overleden.

Lief

Daarom deelt hij een emotioneel bericht op Instagram. Daar schrijft hij bij: “Vandaag is de sterfdag van mijn vader… en omdat ik gewoon even behoefte heb om zijn stem te horen. Luister ik nog één keer naar de enige single die hij ooit maakte: “Viva la pappa”. Mijn vader is trouwens de tweede van links.”

Viva l’Italia

Marco werd geboren in Alkmaar als zoon van Roberto Borsato en Mary de Graaf. Het gezin verhuisde al gauw naar Italië, waar Marco’s vader een restaurant runde aan het Gardameer. Daarom spreekt Marco ook vloeiend Italiaans en zong hij in het begin van zijn zangcarrière nog in het Italiaans.



Deze week is Marco druk met zijn optredens bij Vrienden van Amstel Live.

Bron & Beeld: Instagram