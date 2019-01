Marco Borsato over zijn huwelijk met Leontine: 'Monogamie is iets onnatuurlijks'

Marco Borsato en zijn vrouw Leontine zijn al jaren gelukkig met elkaar. Een liefdesvoorbeeld voor velen.

Toch is ook Marco eerlijk over de moeilijke kanten van een huwelijk.

Aan het tijdschrift LINDA. vertelde hij over ‘anderen’ in de relatie: ‘Leontine en ik zijn samen sterk genoeg om zoiets te overwinnen. Monogamie is volgens mij iets onnatuurlijks, maar het is nog iets anders om dat als gegeven te accepteren.’ De twee zijn bijna 21 jaar samen getrouwd.

Foutje

Een slippertje zou niet het einde van hun relatie betekenen. Er is namelijk eerder ook al wat gebeurd, liet Marco weten. “Ik heb weleens iemand gekust terwijl ik dacht: ‘Dat had ik beter niet kunnen doen'”, vertelde hij eerlijk in het SBS-programma Saved By The Bell, waarin kinderen prangende vragen mogen stellen aan BN’ers. Nou, die kregen een behoorlijk eerlijk antwoord van de zanger, die dit jaar weer in De Kuip in Rotterdam optreedt.

En ach, zoals bij iedere relatie het geval is: het is soms zomer en sóms gewoon winter. Ook dit koppel maakt weleens ruzie, terwijl ze wel al heel wat jaren heel gelukkig zijn met elkaar. “Het gaat heel vaak over stomme kleine dingetjes, zoals dat Marco de dop niet op de tube doet of te veel boter gebruikt als hij een lekker vleesje bakt”, vertelt Leontine.

Bron: Flaironline.