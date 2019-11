Marco Borsato openhartig over zijn relatie met Leontine

Marco en Leontine zijn al meer dan 20 jaar samen, maar door de affaire van Marco met pianiste Iris de Hond kwam hun relatie even onder druk te staan.

In een podcast van FunX met Fernando Holman legt de zanger uit wat roem, vrouwen en geld met je kunnen doen en is hij openhartig over zijn relatie met Leontine.

Giftige cocktail

Marco gaf in oktober, na berichtgeving van Privé, toe dat hij 10 jaar geleden, ten tijde van het faillissement van zijn managementbedrijf TEG, vreemd is gegaan met pianiste Iris Hond. “Het is voor mensen heel lastig in te schatten wat de druk van de buitenwereld met je doet”, legt hij uit. “Succes, roem, vrouwen en geld: dat kan een giftige cocktail zijn.”

Onder druk

Het was dan ook een pittige periode voor Marco en Leontine. In de podcast vertelt hij wat de affaire met zijn relatie heeft gedaan. “Je weet pas wat je aan elkaar hebt als je onder druk komt te staan. Er zijn momenten geweest dat we het lastig hebben gehad en dat het moeilijk was. Maar dit is gewoon echt de liefde van m’n leven.”

Meer dan vriendschap

Op de dag dat het nieuws rondom zijn affaire bekend werd, reageerde Marco gelijk zelf op Instagram. “Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat het faillissement destijds niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk een zware wissel op ons heeft getrokken”, schreef de zanger toen. “In die tijd, inmiddels zo’n 10 jaar geleden, is er inderdaad een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien.”

Sterker dan ooit

Hij geeft toe dat hij en Leontine zichzelf en elkaar in die tijd soms even kwijt waren. “Maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit….”

Toegevoegde waarde

In de podcast vertelt Marco dat communicatie de sleutel is voor een goede relatie. “Er is nooit twijfel geweest over de liefde tussen ons. Ik heb aan ons nooit getwijfeld. Je moet een toegevoegde waarde zijn aan elkaars leven. Als je elkaar in de weg zit en je bent beter af zonder, dan is dat soms beter. Alleen dat was bij ons nooit het geval.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP