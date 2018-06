Marco Borsato en Sacha de Boer gaan 'samenwerken' en dit gaan ze doen

Journalist Sacha de Boer en zanger Marco Borsato hebben één ding met elkaar gemeen: ze houden allebei ontzettend van fotografie.

Samen zitten ze in de jury van de National Geographic Fotowedstrijd. Ze zoeken daarin naar de mooiste foto van 2018.

Spannend

Zij gaan dit jaar met een aantal anderen alle inzendingen van amateurfotografen beoordelen. “De wedstrijd is ook voor mij een enorme inspiratie”, laat Marco Borsato. Sacha is al 5 jaar lang professioneel fotograaf en zit al 4 jaar lang in de jury bij deze wedstrijd. “Ik dacht vorig jaar vaak genoeg: Hè, deze wedstrijd is toch voor amateurs? De kwaliteit is vaak zó hoog.” Hoe ze te werk gaat? “We beoordelen zonder dat we de achtergrond of de maker van de foto kennen. Het gaat echt om de kwaliteit. Het verhaal achter de foto, die we later horen, is echt een bonus.”

Ook Marco heeft er zin in. “Ik weet zeker dat het heel bijzonder gaat worden, en een enorme inspiratie voor mij. Wie weet, als ik niet had gekozen om zanger te worden, dat ik nu fotograaf was.”

Je kunt nog meedoen via NationalGeographicFotowedstrijd.nl.

Bron: AD. Beeld: ANP