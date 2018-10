Marco schrijft liefdevol bericht aan Trijntje met déze reden

Marco Borsato is maar wat blij met Trijntje Oosterhuis. Hij noemt haar ‘de beste zangeres van Nederland’ en daar heeft hij een nieuwe reden voor.

In het programma ‘De Beste Zangers’ zong Trijntje namelijk het nummer ‘Zeg me wie je ziet’ van Marco, dat op zijn album ‘Zien’ staat.

In 2004, toen Marco het lied uitbracht, was het niet gelijk een hit. Maar nu blaast Trijntje het nummer nieuw leven in. En met succes. Ze krijgt in het programma een staande ovatie en eerlijk? Ook wij krijgen kippenvel bij het luisteren. In deze aflevering stond de Nederlandse operadiva Maria Fiselier centraal.

Marco heeft met deze liefde woorden gereageerd op het optreden van zijn collega en vriendin Trijntje:

Luister hier het nummer van Trijntje:

