Marco Borsato viert verjaardag dochter Jada met prachtige foto's

Jada, de dochter van Marco en Leontine Borsato, is vandaag jarig en mag alweer 17 kaarsjes uitblazen.

Om dat te vieren deelt de trotse Marco een prachtig filmpje met foto’s van hem en zijn vrouw Leontine met hun dochter.

Kus

“Onze lieve Jada is vandaag 17 jaar geworden, van meisje tot jonge vrouw. Lieverd je maakt ons elke dag zo trots… kus van papa en mama”, schrijft Marco bij de mooie kiekjes. Op een van de foto’s geven vader en dochter elkaar ook een dikke kus.

Dochters

Zoals Marco zelf al zong in zijn nummer Dochters: “wat is ze mooi en wat staat de tijd haar goed.” En inderdaad, we kunnen wel zeggen dat dat zeker geldt voor zijn eigen dochter. En wat lijkt ze veel op haar vader. De gelijkenissen zijn op de foto’s duidelijk te zien.

Bron: Instagram. Beeld: ANP