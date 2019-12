Marco Borsato verrast grote liefde Leontine met een prachtig filmpje

Hoera! Leontine Borsato is vandaag jarig en mag 52 kaarsjes uitblazen. Om haar te feliciteren verrast manlief Marco haar met een prachtig filmpje.

Op Instagram deelt de zanger een filmpje met prachtige foto’s van elkaar en hun gezin.

Advertentie

Liefde

“Vandaag is ze jarig! Leontine, de liefde van mijn leven! En geweldige moeder van Luca, Senna en Jada. Gefeliciteerd lieverd namens het hele gezin! En wat staat de tijd haar goed”, schrijft Marco bij de video.

Huwelijksbootje

Marco en Leontine zijn al 22 jaar samen en stapten op 22 mei 1998 in Venetië in het huwelijksbootje. Leontine vertelde ooit in een interview met Libelle dat ze allebei nog in een relatie zaten toen ze elkaar leerden kennen.

Gezin

“Toen ik hem voor de 2e keer ontmoette, had ik al 2 jaar geen relatie meer en hij was ook net weer alleen. We spraken met elkaar af en na een keer of 2, 3 wisten we allebei dat het serieus was”, vertelde Leontine. “Na 3 maanden vroeg Marco me ten huwelijk.” Een half jaar na de bruiloft werd zoon Luca geboren, in 2001 zoon Senna en in 2002 dochter Jada.

Leontine en Marco Borsato zoeken steun bij dit medium:



De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Instagram. Beeld: ANP