Marco Borsato vertelt openhartig over dag dat affaire uitlekte

Marco Borsato heeft vrijdagavond in de talkshow ‘Beau’ een boekje open gedaan over zijn affaire met pianiste Iris de Hond. De zanger vertelde onder andere over de heftige dag dat het nieuws over zijn affaire uitlekte én de reden dat hij en zijn vrouw besloten om zelf naar buiten te komen met het nieuws.

Als presentator Beau van Erven Dorens zegt dat Marco een nogal tumultueuze en heftige week achter de rug heeft, kan hij dit alleen maar beamen. De zanger legt vervolgens uit hoe alles precies naar buiten is gekomen.

“Niet waar”

“Wij werden gebeld door de krant over een sensationeel verhaal, dat overigens tien jaar oud was en wat ik daar van vond,” zo vertelt Marco. “Ze hadden het erover dat het 7 jaar geduurd had, wat allemaal niet waar was, en dat ik het vorige maand aan mijn vrouw verteld had. Dit is primair een zaak van ons samen. Eigenlijk reageren we nooit op geruchten, maar omdat dit voor een deel waar was dacht ik om onduidelijkheid te voorkomen en dat sensatieverhaal te weerleggen: laten we een verklaring geven.”

Positieve reacties

“Maar die verklaring hebben ze niet in zijn geheel afgedrukt en daar hebben ze stukjes uit gebruikt,” vervolgt Marco openhartig. “Daarom hebben we s’nachts in ieder geval ons verhaal online gegooid, zodat dat duidelijk te lezen was. Dit is het enige wat we erover wilden zeggen en daarom is het voor ons klaar.” Volgens Marco heeft hij vooral positieve reacties gehad nadat het nieuws van zijn affaire naar buiten kwam. “Mij viel op dat ik 3500 reacties had die voor 99 procent met ons eens waren. Er waren wat hartjes en steunbetuigingen. Niet dat ze goedkeurden wat ik gedaan heb. Iets van 10 comments heb ik verwijderd die ik niet netjes en gemeen vond, waarvan 8 van accounts zonder profielfoto.”

Eerdere verklaring

Marco Borsato gaf vorige week donderdag toe dat hij 10 jaar geleden is vreemd gegaan met pianiste Iris de Hond. Volgens weekblad Privé zou de affaire nog tot dit jaar hebben geduurd, maar dat ontkennen de 2. Volgens Marco speelde dit zich af, toen zijn managementbedrijf TEG failliet ging zo’n 10 jaar geleden. Op Instagram reageerde de zanger al snel en schreef bij een foto van hem en Leontine: “Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat het faillissement destijds niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk een zware wissel op ons heeft getrokken (zoals o.a. besproken in de documentaire “Marco Borsato, Meer Dan Ik Alleen”). In die tijd, inmiddels zo’n 10 jaar geleden, is er inderdaad een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur.

Respecteren van privacy

“Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit. Wij zien dit echter als een privé kwestie en zouden het op prijs stellen als onze privacy en die van onze kinderen hierin worden gerespecteerd. Leontine en Marco Borsato.”

Bron: Beau. Beeld: ANP