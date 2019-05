Marco Borsato op van de zenuwen: "Mooier dan dit wordt het niet"

Marco Borsato maakt zich op voor een groot moment in zijn carrière. De zanger staat woensdag na 15 jaar weer in een uitverkochte Kuip.

Op Instagram laat hij weten al flink zenuwachtig te zijn voor het naderende optreden.

Terug in De Kuip

Aan Shownieuws vertelt de doorgewinterde zanger dat het een hele beleving is, om na 15 jaar weer in De Kuip terug te keren. Hij vertelt: “Het is toch een beetje de Champions League van de muziekbeleving. Mooier dan dit wordt het niet.”

Sentiment

Als kind keek Marco ook naar een aantal concerten in De Kuip en dat zal hij niet snel vergeten. “Ik heb hier zelf als kind gezeten en ben vaak naar concerten gegaan. Dat gaat allemaal door mijn hoofd nu. Deze plek staat stijf van het sentiment voor me”, aldus de zanger.

Extra speciaal

Extra speciaal vindt hij de geschiedenis die hij heeft met zijn fans. “De mensen die 30 jaar geleden kwamen kijken hebben nu kinderen, en ik hoor via social media dat die nu met hun kinderen komen kijken. Waarschijnlijk is dat voor die kids een van hun eerste concerten, net als dat het destijds voor mij was. Dat maakt het heel speciaal.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP Foto, Instagram