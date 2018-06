Marco Borsato vertelt over 'serieuze infectie' van zijn zieke moeder Mary

Marco Borsato laat weten hoe het er met de gezondheid van zijn moeder voor staat. De 72-jarige Mary liep een ‘serieuze infectie’ op na een operatie aan haar schouder.

Mary brak haar schouder toen ze viel in haar bruidsmodezaak in Alkmaar. Hiervoor ging ze meerdere keren succesvol onder het mes, tot het misging.

Bacterie

Haar schouder werd met schroeven vastgezet. Na het genezen van de gebroken schouder, werden die operatief weer verwijderd. “Hier is helaas een hardnekkige stafylokokken-bacterie bijgekomen die voor complicaties zorgt. Het heeft een serieuze infectie veroorzaakt die een langdurige behandeling noodzakelijk maakt.”

Privacy respecteren

Marco benadrukt dat Mary in uitstekende handen is, liefdevol wordt verpleegd in het ziekenhuis en volop steun krijgt van familie en vrienden. “We hebben er vertrouwen in dat Mary volledig zal genezen.” Met deze update, verzoekt de zanger om zijn moeders privacy te respecteren, om ‘haar de kans te geven in alle rust te herstellen’.

Bron: ANP. Beeld: ANP