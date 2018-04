Marco en Ilse staan voor onmogelijke keuze in The Voice Kids

Het was gister alweer tijd voor de laatste ronde van de battles, en dat hebben we geweten. Wát een spannende aflevering! Vooral coaches Marco en Ilse stonden voor een lastige keuze: want hoe kun je nu kiezen tussen zoveel talent?

Rosalyn, Eline en Karlijn mochten de avond aftrappen met ‘What About Us’ van Pink. De meiden stonden op het podium alsof ze nooit iets anders hadden gedaan, en lieten een diepe indruk achter op de coaches én kijkers.

‘Kneitergoed’

Coach Marco had het er maar moeilijk mee. ‘Jeetje meiden, dit was echt kneitergoed. Een dijk van een battle. Het is moeilijk als ik één naam noem om recht te doen aan de twee anderen, maar ik wil dat je weet dat ik jullie nooit loslaat. Je bent en blijft team Borsato.’ Toch moest Marco er uiteindelijk aan geloven, en liet hij de keuze vallen op Karlijn.

Bekijk hier het optreden terug van Rosalyn, Eline en Karlijn.

Moeilijke keuze

Coach Ilse stond niet veel later voor een soortgelijk dilemma. Zij moest namelijk een keuze maken tussen Eefje, Cloë en Maya, die de sterren van de hemel zongen met hun eigen geschreven lied ‘Ik Ben Verliefd.’ Het publiek is razend enthousiast over het optreden, maar helaas voor de meiden moet er toch een keuze worden gemaakt.

‘Prachtige battle’

‘Het is jammer dat het een competitie is want eigenlijk verdienen jullie allemaal een prijs met deze prachtige battle’, zegt jurylid Marco Borsato. Toch is voor hem de keuze al snel duidelijk. ‘Als ik er ééntje zou moeten zeggen tegen Ilse, dan zou ik voor Eefje gaan.’ Ilse lijkt zijn mening te delen en laat haar keuze vallen op Eefje.

Wij kijken nu al uit naar de volgende ronde!

