Marco en Leontine Borsato delen prachtige (oude) foto's van elkaar en hun kinderen

Marco Borsato bracht gister zijn nieuwe nummer ‘Thuis’ uit. En thuis is voor hem natuurlijk zijn grote liefde Leontine en hun 3 kinderen: Luca (18), Senna (16) en Jada (14).

Om het nieuwe album en elkaar te vieren, plaatsen zowel Marco als Leontine warme foto’s van elkaar en hun gezin op Instagram.

Van ruim 20 jaar geleden…

Vanavond album presentatie “Thuis” in @paradisoadam net als ruim 20 jaar geleden @borsato ❤️ Bij jou kom ik #thuis ❤️ Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 16 Nov 2017 om 6:36 PST

… en van nu.

Waar zij zijn…. is mijn thuis! 😍#familie #thuis Een bericht gedeeld door Marco Borsato (@borsato) op 17 Nov 2017 om 2:30 PST

Porseleinen bruiloft

In 1998 stapten Marco en Leontine in het huwelijksbootje. Volgend jaar heeft de familie Borsato een feestje te vieren: het stel is dan namelijk 20 jaar getrouwd, wat ook wel bekroond wordt als een porseleinen bruiloft.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram