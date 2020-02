Marco en Leontine Borsato zijn uit elkaar. Het management van Marco laat aan RTL Boulevard weten dat het tweetal een punt achter hun relatie heeft gezet.

Er gingen al een tijdje geruchten dat er een eventuele scheiding aan zat te komen. Dit zou te maken hebben met de affaire van de zanger met Iris Hond. In januari liet Marco weten met een burn-out thuis te zitten.

Liefde op het tweede gezicht

Marco en Leontine leerden elkaar 23 jaar geleden kennen en het was liefde ‘op het 2e gezicht’. Leontine vertelde ooit in een interview met Libelle dat ze allebei nog in een relatie zaten toen ze elkaar leerden kennen. Bij de 2e ontmoeting waren ze allebei weer vrijgezel en toen sloeg de vonk écht over. Op 22 mei 1998 gaven ze elkaar het jawoord in Venetië. Enkele maanden later werd hun eerste zoon Luca geboren. In 2001 kregen ze nog een zoon, Senna, en in 2002 dochter Jada.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress