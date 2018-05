Marco en Leontine zijn vandaag precies 20 jaar getrouwd en vieren dat zó

Het is een feestelijke dag in huize Borsato: Leontine en Marco zijn vandaag precies 20 jaar getrouwd. En dat laten ze weten.

Ze plaatsen allebei een lieve foto van hun huwelijksdag op social media.

Als tekst staat er bij de foto van Marco: “Vandaag ben ik 20 jaar getrouwd met de meest bijzondere vrouw die ik in mijn leven heb ontmoet. Met deze prachtvrouw heb ik samen drie geweldige kinderen. We hebben mooie momenten gedeeld en verzameld, zijn samen ook door moeilijke momenten heen gekomen door onze onmetelijke liefde voor elkaar!

Lieve Leontine… per sempre e sempre!”

Leontine gaat voor zwart-wit:

