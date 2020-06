Opnieuw grote tegenslag: Marco en Mary Borsato slachtoffer van inbraak

Sinds Marco en Leontine Borsato bekendmaakten te gaan scheiden, verblijft Marco bij zijn moeder in Alkmaar. Alsof die situatie niet al moeilijk genoeg is, is er onlangs ook nog ingebroken in het huis van Mary.

Weekend meldde woensdagochtend dat er is ingebroken in het huis van Mary en dat bevestigde het management van de zanger later woensdag ook. Het huis is flink overhoop gehaald en er zijn veel kostbare dingen meegenomen.