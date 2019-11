Marco van Basten vertelt openhartig over affaire met andere vrouw: “Het was heel erg”

Marco van Basten staat niet echt bekend als iemand die graag over zijn privéleven praat, maar vrijdagavond bij de talkshow ‘Beau’ liet hij voor het eerst een heel andere kant van zichzelf zien. De voormalig topvoetballer vertelde namelijk openhartig over de affaire die hij had met een andere vrouw, waardoor zijn relatie met Liesbeth bijna stukliep.

Van Basten zat bij Beau om te praten over zijn autobiografie ‘Basta’ en ging daarbij uitgebreid in op zijn jeugd, carrière en familie. Wanneer het gesprek over zijn vrouw Liesbeth gaat, schiet hij echter vol.

Stiekem afspreken

Het had namelijk niet veel gescheeld, of hun relatie was eind jaren 80 voorbij geweest. De voormalig voetballer vertelt dat hij in die tijd vaak uitging in de nachtclub Roxy in Amsterdam. “Ik kwam daar op een gegeven moment een meisje tegen en zij kon ook goed dansen. Dat liep uit de hand, ik raakte in de war. We spraken stiekem af, dat was niet goed maar het gebeurde,” aldus Van Basten.

Opgebiecht

De affaire duurde een aantal maanden. Toen hij vlak voor het nieuwe seizoen op vakantie ging, besloot hij zijn affaire aan Liesbeth op te biechten. “Het is niet meer dat ik niet meer van je hou, zei ik. Maar ik heb iemand ontmoet van wie ik zeg, dat wil ik meemaken. Het was hard, gemeen, wreed, maar ik had het in ieder geval eerlijk gezegd.”

Briefje op tafel

De voormalig voetballer ging kort daarna op trainingskamp en liet Liesbeth achter in Amsterdam. Toen hij terugkeerde lag er een briefje van haar op tafel. “Ze schreef: ‘Ik heb het heel leuk met je gehad en zal altijd van je houden. Ik wens je het allerbeste.’”

Eind goed, al goed

“Dat brak mijn hart, het was heel erg”, aldus een geëmotioneerde Van Basten. “Het was zo krachtig, zo mooi van haar. Ze liet me begrijpen dat ik een volledig verkeerde beslissing had genomen.” In de weken erna deed hij zijn uiterste best om Liesbeth weer voor zich te winnen. “Gelukkig begreep ze dat ik de weg kwijt was. Ik was een beetje dom geweest. Toen is ze later weer teruggekomen.” De twee zijn inmiddels alweer 34 jaar samen en hebben 3 kinderen waarvan 2 dochters op dit moment zwanger zijn.

