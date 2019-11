'Kaping' Schiphol blijkt loos alarm: "Er is niets gebeurd, het spijt ons"

Hulpdiensten zijn woensdagavond na een melding van een mogelijke vliegtuigkaping massaal uitgerukt naar Schiphol. Loos alarm, bleek zo’n anderhalf uur later. Air Europa laat in een reactie weten dat er in het vliegtuig per ongeluk een zware waarschuwing is geactiveerd. “Er is niets gebeurd. Het spijt ons.”

Een verslaggever van de NOS meldde in het 8-uurjournaal dat “de piloot tijdens het boarden op de noodknop voor een kaping heeft gedrukt”. Op dat moment zouden er al 27 mensen het vliegtuig zijn ingestapt.

Meerdere hulpdiensten rukten eerder woensdagavond uit naar Schiphol. De situatie werd opgeschaald naar GRIP 3, wat betekent dat de situatie werd gezien als een situatie die grote gevolgen kan hebben voor de bevolking. Niet veel later werd bekend dat de bemanning en de passagiers die al ingestapt waren het toestel veilig hebben kunnen verlaten.

Bron en beeld: ANP