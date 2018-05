Marga (25) at deze 4 dingen niet meer en verloor hierdoor 13 kilo in 100 dagen

De Filipijnse Marga Banaga (25) was haar lichaam zat en switchte op nieuwjaarsdag volledig van levensstijl. Zo’n honderd dagen later showt ze haar transformatie. En het resultaat mag er wezen: ze verloor maar liefst 13 kilo.

“Ik voelde me dik en depressief”, vertelt Marga in een interview met het Australische news.com. “Ik besloot wat te doen aan mijn ongezonde levensstijl.”

Schrappen

Ze startte op de eerste dag van het nieuwe jaar. Ze besloot gezonder te gaan eten en schrapte alcohol, kaas, vlees en snoep uit haar dieet. “Ik stelde een maaltijdschema op zodat ik minder ongezonde keuzes zou maken en ging iedere dag naar de sportschool”, vertelt ze. Ze deelde haar transformatie op YouTube en Instagram.

Klap

Aan het begin heeft ze veel feestjes af moeten zeggen. De alcohol en lekkere hapjes vliegen je daar om de oren. “Ik was nog niet sterk genoeg om nee te zeggen en daarom bleef ik liever thuis.” Ook kreeg ze een klap toen ze net over de helft was. Op dag 67 stierf namelijk haar broer. “Ik voelde me leeg. Ik had geen energie meer en mezelf naar de sportschool sleuren was erg moeilijk. Eten kon ik al helemaal niet”, legt ze uit.

Uitdagen

Ze heeft nu de 100 dagen bereikt, maar stoppen doet ze niet. “Ik wil mijn gezonde levensstijl behouden. Ik moet mezelf blijven uitdagen.”

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Instagram