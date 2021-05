Dit is waarom Marga Bult niet aanwezig is bij de finale van het Songfestival

Wat gebeurt er bij jou in de slaapkamer? In de rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week met een lezeres over haar sexleven. Deze week vertelt Chantal (40) over haar sexleven. “Ik wil heel graag met mijn man samen blijven en proberen om me meer aan hem te binden.”

Chantal: “Toen ik een jaar of twintig was, vond ik sex in een relatie enorm belangrijk. Ik draaide mijn hand er niet voor om. Ik deed het voor de aandacht en ook om te bewijzen dat ik als meisje net zo goed ‘gewone’ sex kon hebben als de jongens. Ik ging met mannen die niet goed voor me waren en over mijn grens heen gingen. Ik heb daar nu nog last van. In sex wil ik of heel dominant zijn en alles controleren, of ik word juist een heel onderdanig, klein meisje. Als volwassen vrouw in gelijkwaardigheid vrijen, vind ik doodeng.

Voor het zingen de kerk uit

Mijn man heeft in zijn jeugd ook dingen meegemaakt waardoor hij zich moeilijk durft te verbinden, dus sex hebben als twee gelijkwaardige partners is voor ons extreem moeilijk. We proberen het wel, maar in de aanloop ernaar toe gaat het eigenlijk meestal verkeerd. Hij vindt mij te direct, ik vind zijn timing slecht en zo is er altijd wat. Het lukt ons gemiddeld eens per drie maanden om echt tot de daad te komen.