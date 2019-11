Luv’-zangeres Marga Scheide maakt zich grote zorgen om de gezondheid van haar collega José Hoebee. De zangeres kampt al een tijdje met een burn-out.

“Het lijkt een hopeloze situatie te zijn geworden”, zegt Marga in een interview met De Telegraaf.

Vage klachten

“Ook ik weet niet wat er nu precies met José aan de hand is”, gaat Marga verder. “Het zijn vage lichamelijke en geestelijke klachten. Ze wordt nu onderzocht. Laten we het beste ervan hopen.”

Man overleden

Luv’ trad afgelopen zomer voor het eerst in jaren weer op met Chimène van Oosterhout als nieuw lid. Vanwege de gezondheid van José zijn nu alle shows tot februari afgezegd. José vertelde onlangs op Facebook hoe het met haar gaat: “Na lang overleg heb ik besloten wat duidelijkheid te geven over wat er met mij aan de hand is. Zoals jullie misschien weten, is mijn man zeven jaar geleden overleden. Ik heb me altijd stoer gehouden, want ik houd er niet van om anderen lastig te vallen met mijn ellende. Het stoer houden is me blijkbaar opgebroken.”

Beter in haar vel

Maar volgens Marga komt José ‘niet echt depressief over’. “Wat het wel is, wordt nu onderzocht. Ik hoop snel de resultaten van die onderzoeken te horen, want we willen natuurlijk allemaal verder”, zegt Marga. “Helaas moeten we de fans even teleurstellen. Het is belangrijk en het is te hopen dat zij snel weer wat beter in haar vel zit. Tot die tijd laten we José maar even met rust.”

Marga Scheide (rechts) en José Hoebee (links) samen op de foto in 2008:

José Hoebee kreeg na het overlijden van haar man een burn-out



Bron: ANP, Telegraaf. Beeld: ANP