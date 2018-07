Deze margarita-drinkende beer in bubbelbad is hét gesprek van de dag

Mark Hough was in zijn tuin heerlijk aan het genieten van het zonnetje, toen hij ineens op een onverwachte, bijzondere bezoeker stuitte.

Geluid

Het was een ontzettend warme dag en de Amerikaanse Mark was van plan in zijn achtertuin eens lekker van het zonnetje te gaan genieten. Hij hoorde wat geluid, maar ging er vanuit dat dat zijn buurman was. Toen het geluid erger werd, ging Mark op onderzoek uit en stuitte hij op een onverwachte bezoeker in zijn tuin.

Margarita

Mark bleef gelukkig kalm en haalde snel zijn telefoon tevoorschijn, want wat hij zag wilde hij met de hele wereld delen. Er zat namelijk een wilde beer in zijn bubbelbad. De beer was optimaal aan het genieten. Hij dompelde zijn hoofd een keer onder water, schudde het water van zich af en likte zelfs aan de cocktail van Mark die naast het bubbelbad stond. Toen de beer er genoeg van had, kroop hij uit het zwembad en viel hij onder een boom in slaap. Volgens Mark genoot hij echt van zijn oude dag. “Hij nam een paar slokjes van mijn margarita, lag heerlijk in het water te dobberen en nu is hij klaar voor een middagdutje”, legt Mark uit.

Mooie start

Uiteraard gaat het hele internet los op dit filmpje. De beer wordt zelfs al ‘de zomerheld van 2018’ genoemd. De video is ook Pieter van Vollenhoven niet ontgaan. Op Twitter deelde hij het filmpje. “Het kijken naar die beer is een mooie start voor deze woensdag”, schrijft hij erbij.

Chill California bear enjoys margarita and nice relaxing soak in hot tub ☄ ⛱ $v Mashable〽 https://t.co/NncY1KAFv5 — Vishma Rai (ϑ ℛai) (@vrai777) July 4, 2018

Bij https://t.co/eSSwGTQA4g ziet U bij de video’s een #Beer in een #bubbelbad,die daar verkoeling zoekt!

Helaas mogen wij dat nu niet vanwege het gebrek aan water.

Maar het kijken naar die Beer is een mooie start voor deze Woensdag. — Pieter v Vollenhoven (@PietervVol) July 4, 2018

The bear drinking a margarita in a hot tub is your summer 2018 hero https://t.co/7U3s6ZbxSF — TIME (@TIME) July 4, 2018

Living the high life 🤣 “Margarita-drinking bear takes a dip in a hot tub 🍹”https://t.co/ARnvdPQuzG — Milwee (@MilweePetite) July 4, 2018

It’s Time to Log Off and Kick It Like This Chill-Ass, Margarita-Drinking Bear https://t.co/P5aLJEDUH0 — MIndYourOwnBusiness (@UK_MYOB) July 4, 2018

