De 48-jarige Mariah Carey is ruim 12 kilo afgevallen

Zangeres Mariah Carey is al jaren aan het schommelen met haar gewicht. Nu lijkt het ze het roer te hebben omgegooid.

De All I Want for Christmas-ster is een ruime 12 kilo afgevallen.

Kilo’s eraf

Op nieuwe foto’s is te zien hoe goed ze nu in haar vel zit. Mariah heeft een maagverkleining ondergaan om zo kilo’s kwijt te raken en zich gezonder en fitter te voelen. Ze was altijd tevreden met haar rondingen, maar de laatste jaren merkte ze dat ze zich minder goed kon bewegen op het podium. Daarom wilde ze toch wat laten doen aan haar figuur. Ze ziet er inmiddels stralend uit en wat mag ze trots zijn op haar lichaam.

Mariah eind vorig jaar:

En zo ziet Mariah er nu uit:

Bron: Mirror. Beeld: ANP