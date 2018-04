Kippenvel: Marian (58) liep marathon Rotterdam voor haar overleden man

Marian de Jong (58) uit Dordrecht werd deze week allerlaatste in de marathon in Rotterdam. Toch was ze de kampioen van de wedstrijd. Ze liep de 42 kilometer namelijk voor haar overleden man.

Op beelden van RTV Rijnmond is te zien hoe het héle publiek de thuiszorgmedewerkster toejuicht als ze haar laatste meters naar de finish toe jogt – met een motorpeloton met loeiende sirenes achter zich aan.

Twee medailles

De toeschouwers gaan lós. Er worden bloemen naar Marian toegeworpen, en vlak voor de finish rennen haar twee kleindochters nog even met haar mee. Eenmaal over de streep, krijgt de bikkel twee medailles van de burgemeester om haar nek. Eén voor haar en één voor haar man. “Ik heb genóten”, roept ze. En tegen de winnaar van de marathon: “Wij zijn allebei kampioenen.”

Kracht

Marians man overleed anderhalf jaar geleden aan kanker, na een strijd van elf jaar. Het was dan ook een beladen wedstrijd voor haar, aangezien dit de eerste keer was dat haar liefde er niet bij was. “Hij heeft zo lang gevochten voor ons”, vertelt ze aan RTV Rijnmond. “Dan is die 42 kilometer… Ja, dan kan ik niet zeggen ‘Ik stop'”.

Aan het AD laat Marian weten dat ze ook kracht haalde uit het publiek. “Hij is er nu niet, maar hij is wel bij me. Ik voel me geweldig. Ik heb geen moment gedacht: dit wordt ‘m niet. Al die mensen… (…) ‘Hou vol, Marian’, werd er geroepen. Het was gewoon dik kippenvel.”

Bron: AD, RTV Rijnmond. Beeld: Facebook

