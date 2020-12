Kijkers ‘Beau’ verbijsterd door Marianna en haar ‘sugardaddy’s’

Op Twitter gaan de kijkers van Beau los op de uitzending van maandagavond. Ze zijn verbijsterd door het verhaal van Mildred Roethof en Marianna van Leeuwen over de moderne sugardaddy: Hans.

Maandagavond schoof Mildred Roethof aan bij Beau om te praten over haar nieuwe documentaire: Hans betaalt de schade. In de documentaire, die op Videoland te zien is, volg je een aantal jonge vrouwen die contact hebben met een zogenaamde ‘Hans’.

Deze Hans is een rijke, jonge man die vrouwen voorziet van allerlei luxe zaken: mooie vakanties, feesten op luxe jachten, opgespoten lippen, dure hakken, nieuwe borsten. In ruil voor aandacht, vriendschap en soms seks krijgen vrouwen van deze Hansen wat hun hartje begeert.

Marianna en haar Hansen

Mildred Roethof volgde voor haar documentaire verschillende vrouwen die zo’n Hans in hun leven hebben. Eén van hen is Marianna van Leeuwen. In haar leven heeft zij meerdere Hansen gehad. “Ik heb wel een aantal relaties gehad met mannen die meer te besteden hadden”, vertelt ze in de uitzending. Inmiddels heeft ze vriendschappelijke Hans in haar leven, zo vertelt ze. Volgens Marianna heeft ze veel lieve vrienden die meer te besteden hebben en haar graag laten meedelen in die welvaart.