Marianne (57) verloor de liefde van haar leven: "Zonder hem is er niks aan"

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week lees je het verhaal van Marianne, zij verloor de liefde van haar leven na jaren gelukkig samen te zijn na een relatief kort ziekbed. “De uitslag was zo verschrikkelijk dat we niet eens konden huilen.”

Marianne (57): “We ontmoetten elkaar op een feestje. We waren allebei 27 en single. Dat wil zeggen dat we soms ‘verkering’ hadden en soms ook weer niet. Op het moment dat we elkaar leerden kennen, was het voor ons allebei ‘soms weer niet’. Het is een afgezaagde uitdrukking, maar alle uitdrukkingen over de liefde zijn afgezaagd: we vielen voor elkaar. Het was een heerlijke tijd. We hadden allebei het gevoel dat er een eind was gekomen aan onze zoektocht naar De Ware.”

Stroomversnelling

“Na een halfjaar zijn we gaan samenwonen, een jaar later zijn we getrouwd. Het werd huisje, boompje, beestje en we genoten ervan. We kregen twee zoons en we leefden zoals onze ouders altijd geleefd hadden; met ups en downs, maar nooit twijfelend aan wat we voor elkaar voelden. Dat ben ik pas achteraf bijzonder gaan vinden. Toen vond ik dat heel gewoon: hij was er voor mij, ik was er voor hem. Natuurlijk hadden we ook ruzie, en dat kon best hoog oplopen. Dan stormde hij naar boven, trok z’n joggingkleren aan en stormde de deur uit die hij met een klap achter zich dichtsloeg. Om na drie kwartier hijgend, bezweet en gekalmeerd weer terug te komen. ‘Laten we er nog maar eens over praten’, zei hij dan, voordat hij onder de douche verdween. En pratend losten we het probleem op, wat het ook was.”

Ziekbed

“Maar er zijn problemen die je niet met praten kunt oplossen en daar had ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Dus toen hij zich een beetje slap en lusteloos ging voelen en steeds maar moe was, is de gedachte niet bij ons opgekomen dat er weleens iets serieus aan de hand kon zijn. Te hard gewerkt, dachten we. Gaat wel weer over! Maar het ging niet over. Er volgden onderzoeken en de uitslag was zo verschrikkelijk dat we in eerste instantie niet eens konden huilen. De kinderen woonden toen allang op zichzelf, dat was een hele zorg minder. Maar wat moest ik zonder hem? Zijn ziekbed, de dag dat hij overleed… het voelt allemaal alsof ik er niet echt bij ben geweest.”

Flinke vrouw

“En nu zijn we al weer een jaar verder. Een jaar zonder hem. Iedereen zegt dat ik het zo goed doe. Ik onderneem leuke dingen met mijn vriendinnen. Ik ga naar voorstellingen. Ik pas op de kleinkinderen. Ik doe alles wat iedereen verwacht van een flinke vrouw, maar de waarheid is dat ik er zonder hem helemaal niets meer aan vind.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock

