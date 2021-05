Marianne’s zusje overleed: “Bij mijn moeder is de pijn nooit weggegaan”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: de moeder van Marianne heeft de rest van haar leven gerouwd om het overlijden van haar jongste dochter.

Marianne (54): “Vorige maand is mijn moeder overleden. Mijn broer en ik hebben bij haar bed gezeten terwijl ze langzaam weggleed. Mijn vader is al jaren dood, maar wij hadden met z’n drieën een heel hechte band. Ik weet dat ze blij was dat wij steeds bij haar waren, maar ik weet ook dat ze in die laatste uren vooral gedacht heeft aan mijn zusje. Zij overleed op haar zeventiende na een brommerongeluk. Die dag is er iets in mijn moeder stukgegaan. Iets wat nooit meer is goed gekomen.

Advertentie

Vreselijk gemis

Als moeder van twee dochters zou er ook aan kapot gaan als er iets met een van hen zou gebeuren. Bij mijn moeder heb ik gezien dat je zo’n vreselijke gebeurtenis je hele leven met je meedraagt. Ze heeft haar best gedaan om voor mijn broer en mij een goede moeder te zijn en voor mijn vader een goede vrouw, en dat is haar ook gelukt. De feestdagen werden gevierd, net als onze verjaardagen. Maar rond de verjaardag van mijn verongelukte zusje was ze stil en teruggetrokken. Op de sterfdag van mijn zusje wilde ze niemand zien. Dan ging ze samen met vader naar de begraafplaats om bloemen op het graf van mijn zusje te leggen. Aan haar gezicht kon je zien dat ze die verschrikkelijke dag uur na uur opnieuw beleefde.

Verder gaan

Met eigen ogen heb ik gezien wat er gebeurt als die band tussen moeder en kind wordt doorgesneden, als een kind met geweld wordt losgerukt van de moeder. Dat is iets wat gewoon niet mag gebeuren. Ze was dan wel mijn zusje, toch moet ik eerlijk toegeven dat ik wél verder kon met mijn leven. Ik ben een tijdje verdrietig geweest, maar niet eens echt lang. Mijn leven ging door en mijn zusje bleef voor altijd zeventien. Ik dacht natuurlijk ook aan haar op die speciale dagen en ik had dolgraag elk jaar Kerstmis met haar willen vieren, maar het was een gemis dat allang geen pijn meer deed.

De pijn

Bij mijn moeder lag het anders. Hoe mijn vader het voelde, weet ik niet. Hij heeft er nooit over gepraat. Bij mijn moeder is de pijn nooit weggegaan. Ik weet zeker dat ze ons zusje ook in haar laatste uren intens heeft gemist.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock.