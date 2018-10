Marianne Thieme verlaat tijdelijk de Tweede Kamer om verdrietige reden

Partij voor de Dieren-leider Marianne Thieme (46) zal de komende tijd niet in de Tweede Kamer zitten omdat ze ziek is. Een woordvoerder van de partij laat weten dat haar afwezigheid ‘enkele maanden’ kan gaan duren.

Wat er precies met Thieme aan de hand is, wil de woordvoerder om privacyredenen nog niet zeggen. Christine Teunissen, nu Eerste Kamerlid voor de PvdD, zal haar in de Tweede Kamer vervangen. Esther Ouwehand neemt het fractievoorzitterschap van Thieme over. Dat deed ze al eerder toen Thieme in 2012 met zwangerschapsverlof ging.

In 2002 richtte Thieme de Partij voor de Dieren op en ze is sindsdien altijd verbonden geweest aan de partij. Met haar ex-man heeft ze twee dochters.

Bron: NU.nl. Beeld: ANP