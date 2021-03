Yes! Marie Kondo komt met een nieuwe serie op Netflix

Opruimfans opgelet! De opruimgoeroe Marie Kondo komt met een nieuwe serie op Netflix genaamd Sparkling Joy. Hierin zal ze ons weer van alles bijbrengen over opruimen, organiseren en ontspullen.

Eerder konden we op Netflix al genieten van haar serie Tidying up with Marie Kondo. Sparkling Joy wordt de tweede Netflix serie van de opruimkoningin.

In de eerste serie ging Marie Kondo langs bij gezinnen. Samen met hen pakte ze de rommel in huis aan en gaf hierbij de nodige tips en tricks. Ze hielp de gezinnen niet alleen om hun spullen op een efficiënte manier op te ruimen, maar ook om afstand te doen van items waar ze niet meer blij van werden.

Met deze serie hielp ze niet alleen de gezinnen waarbij ze over de vloer kwam, maar ook ontzettend veel kijkers die veel baat hadden bij haar handige tips.

Bij Marie Kondo thuis

Inmiddels is Marie Kondo een waar icoon en heeft ze fans van over de hele wereld. Hoewel we haar in de eerste serie alleen bij anderen thuis zagen, willen veel fans ook weleens weten hoe het er bij haar thuis aan toe gaat. Hoe zorgt een opruimgoeroe voor een opgeruimd huis, hoofd en leven? Dat gaan we zien in Sparkling Joy.

Familie

In deze tweede serie leren we haar familie kennen. Zo zien we haar man en twee kinderen en komen we erachter hoe haar huishouden eruitziet. Daarnaast krijgen we een kijkje achter de schermen bij haar bedrijfsleven. Zo krijgen we te zien hoe ze de basisprincipes van de KonMari-methode toepast op bedrijven, relaties en gemeenschappen.

Er is nog een verschil tussen de eerste en de tweede serie: Marie Kondo vindt het namelijk belangrijk om onze leefomgeving nu in coronatijd anders te benaderen dan we deden.

Wanneer ze nu een huis aanpakt, houdt ze in haar hoofd dat we in deze tijd meer thuis zijn dan ooit. Zo vindt ze het heel belangrijk dat de grens tussen werk en vrije tijd niet vervaagt. In de serie gaat ze laten zien hoe ze dat in huis doorvoert.

Sparkling Joy with Marie Kondo zal komende zomer te zien zijn op Netflix.

Zó vaak zou je moeten opruimen om je huis netjes te houden

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Roomed. Beeld: ANP