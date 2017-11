Zó gaat het nu met Marieanne en Joëlle uit 'Ik vertrek'

In 2014 vertrokken de vriendinnen Marieanne (31) en Joëlle (28) naar het Zuid-Italiaanse Lecce om een bed and breakfast te beginnen. Maar lang hielden ze dat samen niet vol.

Al bij aankomst bleek dat hun huisbaas de afspraken niet was nagekomen. Het pand stond er vervallen bij en niks werkte.

Maar de meiden gooiden al hun charmes in de strijd om gas, water en elektriciteit te regelen voor hun eerste gasten. Drie jaar later is Little Dolce een begrip in de stad.

Yoga

De bed and breakfast wordt overspoeld door enthousiaste gasten en de yogales op het dakterras is een hit. Tussen Marieanne en Joëlle verliep het minder goed. Hun vriendschap bleek niet bestand tegen de druk die komt kijken bij het hebben van een eigen zaak. Ze gingen ieder hun eigen weg.

Marieanne is inmiddels terug in Alkmaar, waar ze een gezinnetje heeft met de man met wie ze in Lecce al verkering had. Samen hebben ze 2 zonen: Thijs en Jimmy.

Twee dagen per week werkt ze in een lunchcafé, de rest van de tijd zorgt ze voor de jongens. “Wie had dat gedacht toen ik een aantal jaren geleden vertrok. Als je me toen had verteld dat ik nu moeder zou zijn en met mijn gezin in een twee onder een kap zou wonen? Dan had ik diegene hard uitgelachen. ‘Niks voor mij’, ‘Elke dag hetzelfde’. Maar wat blijkt… geen dag is hetzelfde en ik vind het heerlijk!

La dolce vita

Doordat ik toen die stap heb genomen en ben vertrokken, doordat ik toen heb gedaan wat ik graag wilde, heb ik nu alle rust om hier volop van te kunnen genieten. Naast mijn leuke baan, waar ik de hele dag met eten en mensen bezig ben, schrijf ik sinds kort ook een mama-blog. Ik ben momenteel bezig met het opzetten van een hele toffe fashion-webshop. Deze gaat naar verwachting in januari gelanceerd worden. Als dat gelukt is, ga ik weer nadenken over een volgend project.

Italië

Mijn band met Italië is er altijd geweest en zal altijd blijven. We proberen dat ook aan Jimmy mee te geven. Hij is inmiddels al vijf keer in Italië geweest, waar hij met z’n blonde koppie en grote ogen altijd het middelpunt van de belangstelling is. We beginnen het weekend hier altijd met een aperitivo. Een tafel vol lekkere hapjes en een goed glas wijn en mijn heerlijke gezin om me heen. Als dat niet La dolce vita is…”

Break up

Joelle en zij zijn geen vriendinnen meer. Marieanne legt uit hoe het fout ging: “Je zit toch echt heel erg op elkaars lip daar. Je werkt samen in één kleine ruimte, je slaapt in één kleine ruimte, je leeft in één kleine ruimte. Op een gegeven moment konden we elkaar achter het behang plakken.

Toen ze uit elkaar gingen was vrij snel besloten dat Marieanne terug zou gaan: “Joelle heeft haar leven daar opgebouwd en ik had dat veel minder. Omdat ik ook verkering had in Nederland, was het logisch dat ik zou vertrekken en Joëlle zou blijven.”

Ruzie

Qua geld is het misgelopen: “We hadden geen goede afspraken over hoe we alles zouden afronden. Dus niet: ‘ik neem de helft van het geld en jij het meubilair of iets dergelijks. Daar loop je dan tegenaan.” Het is zo fout gelopen dat ze geen contact meer met elkaar willen: “Daar heb ik geen behoefte meer aan, nee. Misschien komt dat ooit weer, maar nu zeker niet.”

Italië

Ook Joëlle vindt het spijtig hoe het is gelopen: “Helaas zijn we geen vriendinnen meer en niet leuk uit elkaar gegaan. Helaas is de situatie geëscaleerd, het conflict zat ‘m vooral in de financiële afwikkeling. Wat betreft de zakelijke kant was niks op papier gezet, dus we hadden ook geen goede afspraken over hoe je die verdeling moet doen.”

“We hebben het leuk gehad, maar ik merkte dat onze visies wat betreft het runnen van een BNB uit elkaar lagen. Misschien is het wel goed gegaan, omdat ik heel perfectionistisch was en ben”, vertelt Joëlle, terwijl ze het bed strijkt. Maar ze heeft het nog altijd reuze naar haar zin in Italië. Zeker met haar vriend, Riccardo Gennaro waar ze inmiddels mee samenwoont.

Thuis

“Ik heb alles gekregen wat ik afzwoor: een Italiaan, ingenieur, die ook nog eens een centimeter korter is dan ik. Ik vond blond haar en blauwe ogen leuk, maar kreeg donker en donkere ogen.” Haar grote vriendenkring maakt het gevoel dat Italië nu echt haar thuis is af: “Het oude centrum is net een dorp, ik kom altijd wel iemand tegen voor een koffietje.” Zij beschouwen haar als één van hen: “Ze houdt van zon, goede wijn en de zee. Ze is echt iemand van hier.”

“In de wintermaanden vlieg ik een aantal keer naar Nederland om volop ‘quality time’ te hebben met hen. Ik kan na vier jaar wel stellen dat het contact met vrienden en familie super goed is gebleven. Eigenlijk is het nog leuker en gezelliger om mijn familie en vrienden te zien, omdat de tijd die we samen hebben beperkt, maar intens is: telefoons aan de kant en lekker bijkletsen, tafelen en lachen!”

