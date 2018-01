Marieke bedenkt 'chemokalender' om aan haar kinderen uit te leggen hoe ze zich voelt

Als je ernstig ziek bent is dat erg moeilijk om aan je kinderen uit te leggen.

Marieke (36) hoorde dat ze borstkanker had en vond het erg moeilijk om het met haar kinderen hier over te hebben. Daarom bedacht ze de ‘chemokalender’.

Luchtig houden

Marieke: “Hoe vertel ik dat ik soms een mindere dag heb en ze niet naar school kan brengen?”. Ze werkt zelf ook in een ziekenhuis in Eindhoven. “Een van de grootste angsten was dat ik zou overlijden en twee jonge kinderen zou achterlaten. Volwassenen voelen direct allerlei angsten bij het woord ‘kanker’, kinderen hebben dat veel minder. We wilden de ziekte voor onze kinderen van destijds 3 en 5 jaar vooral niet te beladen maken. En voorkomen dat ze bijvoorbeeld zouden schrikken als ik kaal zou worden.”

Uitdelen

Nu heeft ze de speciale kalender. Als ze zich niet goed voelt, kleurt ze een tulpje zwart. Als ze zich beter voelt dan krijgt de tulp steeds meer kleur. Inmiddels deelt het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven de kalenders nu ook aan andere zieke ouders van kinderen uit. Inmiddels gaat het een stuk beter met Marieke, dus heeft ze de kalender niet meer nodig.

Marieke kreeg kanker en bedacht chemokalender om haar kinderen uit te leggen hoe zij zich voeldehttps://t.co/yaaJEK1kcI pic.twitter.com/OGJjLMej9F — EditieNL (@EditieNL) 5 januari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock