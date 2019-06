Marieke Elsinga deelt emotionele foto op social media met deze boodschap

De mooiste vakantiebestemmingen, de lekkerste etentjes en de meest romantische momenten delen we op social media. Dat het echte leven lang niet altijd zo mooi is, laat Marieke Elsinga vandaag zien op Instagram.

Marieke deelde woensdagmiddag een foto van zichzelf in tranen op Instagram. Bij het verdrietige plaatje schrijft ze: “Op social media lacht iedereen. Wie maakt er immers een foto als je huilt? Toch is huilen soms zalig. Ook ik ben wel eens verdrietig, saggo, eenzaam. Net nog. Om niks hoor. Maar tranen zie je nooit op insta. Dus daarom. En no worries: niks aan het handje.”

Veel mensen waarderen het eerlijke plaatje van de presentatrice. “Love you!”, reageert presentator Jan Versteegh. Ook visagist Leco van Zadelhoff reageert: “Heerlijke leuke lieve echte vrouw!!!” Chantal Janzen reageert sarcastisch “jankerd” en kan ook op veel likes rekenen. Haar boodschap is in ieder geval goed aangekomen:

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.