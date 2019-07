Marieke Elsinga ontvangt 'mooiste verjaardagscadeau ooit' van Mattie

Presentatrice en radio-dj Marieke Elsinga mag vrijdag 12 juli 33 kaarsjes uitblazen. Bij een verjaardag horen natuurlijk presentjes, en van haar collega Mattie ontving ze een wel heel lief cadeau.

Marieke moet er zelfs een traantje bij wegpinken.

LP

Mattie overhandigt Marieke in het begin van de show het cadeau: een LP. Maar het is niet zomaar een LP. “Op deze plaat staat een van jouw favoriete liedjes: Daughtry met Home“, begint Mattie. “Je weet dat ik me weleens zorgen maak of je weleens onthaast, of je weleens stilstaat en of je het een beetje toestaat om sommige dagen op 50% te draaien. Want dan ben je nog steeds een van de beste in je vak en nog steeds een mega goede vriendin.”

Thuiskomen

“Thuis is voor jou niet per se een plek die je mist”, vervolgt Mattie. “Als jij wil thuiskomen, zoek jij je mensen op. En dus staan de belangrijkste mensen voor jou ook op deze plaat. Zij hebben allemaal een bericht voor je achtergelaten en ik hoop dat als je thuis mist, je even deze plaat pakt en weer even dat geborgen gevoel krijgt van thuis zijn, waar de helft van Marieke ook gewoon genoeg is.”

Marieke raakt er duidelijk geëmotioneerd door. “Ik moet er gewoon van huilen!” snikt ze.

Reacties

“Bedankt voor het mooiste verjaardagscadeau ooit!” zet Marieke onder het filmpje. De reacties op het cadeau zijn ook niks anders dan lovend. Zo reageren mensen met dingen als “Wat een onwijs mooi en liefdevol cadeau” en “Ik zit hier met tranen in mijn ogen”. Thomas Berge laat weten het cadeau ‘geweldig’ te vinden.

