Marieke Elsinga laat zich van heel andere kant zien in pikante fotoshoot

Marieke Elsinga werd bekend bij het grote publiek toen ze het stokje van Luuk Ikink overnam in ‘RTL Late Night’. Tegenwoordig is ze naast presentatrice ook dagelijks te horen als radio-dj op Qmusic, maar in een fotoshoot laat ze nu nóg een andere kant van zichzelf zien.

Marieke Elsinga is namelijk voor een fotoshoot in het mannenblad JFK Magazine uit de kleren gegaan. De vrolijke presentatrice laat hiermee een sexy kant van zichzelf zien die we helemaal niet van haar kennen. In het interview met het blad zei ze daarover: “Ik zit niet in het hokje lekker wijf. Ik zie mezelf altijd meer als iemand die je erbij kunt hebben. Da’s lachen, met Marieke, die is gewoon lekker zichzelf. Niet een lekker wijf.” Nou Marieke, daar denkt iedereen nu anders over:

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.