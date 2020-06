Marieke Elsinga steunt Miljuschka door ook te delen hoeveel ze weegt

Miljuschka Witzenhausen is goudeerlijk als het op haar lichaam aankomt. Zo plaatst ze op Instagram regelmatig blote foto’s waarbij ze niet te beroerd is om een vetrolletje of striae te laten zien.

Ook vond ze het onlangs geen enkel probleem om in een interview haar gewicht te onthullen. RTL Boulevard-collega Marieke Elsinga staat dubbel en dwars achter deze acties van Miljuschka en steunt haar, door in de uitzending ook te laten weten hoeveel ze weegt.

Advertentie

Eerlijke foto’s

Miljuschka is als tv-kok gek op lekker eten. Dat de keerzijde van al dat lekkers een vetrolletje meer of minder is, dat maakt haar niet zoveel uit. Ze vindt het belangrijk om op social media eerlijk te zijn over haar lichaam. Miljuschka zorgt dan ook voor verfrissend realistische beelden tussen alle opgepoetste plaatjes die je doorgaans op Instagram voorbij ziet komen. Niet alleen haar volgers zijn blij met deze eerlijkheid, ook presentatrice Marieke Elsinga weet dit erg te waarderen. Dit laat ze weten in de RTL Boulevard-uitzending van woensdagavond waarin ze het opneemt voor haar collega.

Gewicht

In een interview met Veronica Magazine onthult Miljuschka zonder gêne (want dat is ook nergens voor nodig) dat ze op dit moment 75 kilo weegt en dat ze zich daar hartstikke goed bij voelt. “Heel goed dat zij dat deelt”, vindt Marieke, die niet snapt waarom eerlijk zijn over je gewicht zo’n enorm ding is. “Ik weeg 76 kilo. Dat vind ik dan ook prima. Er wordt altijd zo moeilijk over gedaan. Misschien is dat wel onder vrouwen een ding. Ik vind dat een hulde aan Miljuschka, want die gaat echt door die barrière”, aldus Marieke.

70 procent van de mensen met (ernstig) overgewicht is tevreden over zijn/haar lichaam:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress